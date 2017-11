Virgin Tonic : Il met 459 pailles dans sa bouche et bat le record du monde (VIDEO)

Dans le Virgin Tonic, on aime bien vous partager des records. Et ce matin, on vous parle d'un jeune indien. Manoj Kumar Maharana a mis près de 459 pailles dans sa bouche, battant ainsi le record du monde. On ne sait pas comment, on ne sait pas non plus pourquoi mais, c'est bel et bien ce qu'il a fait. A 23 ans, Manoj Kumar Maharana peut donc se vanter d'avoir détrôné le britannique qui détenait le record (avec 400 pailles mises dans sa bouche).

La vidéo est à voir ICI. Mais attention ! Pour décrocher le titre de recordman, le jeune Indien ne devait pas uniquement se contenter de mettre les pailles dans sa bouche (ça aurait été bien trop simple !). En plus de ça, il a dû garder ses 459 pailles dans sa bouches pendant dix secondes et ce, sans s'aider de ses mains. On vous l'accorde, il faut le vouloir. Si jamais vous voulez le battre, il vous faudra donc tenir avec 460 pailles. Evidemment, on fait attention à soi et on ne se lance pas dans un truc pareil sans faire attention !