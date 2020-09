Virgin Tonic : Il mange des chips pendant les 4h du vol pour ne pas porter son masque !

Vous le savez, nous le savons, il le sait... Bref, tout le monde est au courant du fait qu'il est impératif de porter son masque dans la plupart des lieux publics. Et plus particulièrement dans les avions, où le manque d'aération et la promiscuité génèrent encore plus de risques face à la pandémie du coronavirus. Toutefois, il semblerait que ces faits ne concernent pas un passager britannique qui pensait avoir trouvé la technique ultime pour ne pas avoir à respecter les règles de la compagnie. Une mise en scène qui n'a pas été du goût de tout le monde...

En effet, il y a quelques jours, Michael Richards a pris un avion à destination de Tenerife, aux îles Canaries. Bien décidé à ne pas porter son masque, ce dernier a alors eu l'idée de manger durant toute la durée du trajet, soit près de 4 heures. "J’ai regardé, avant de prendre l’avion, combien il y avait de chips dans un tube de Pringles, et ensuite, je l’ai divisé par le temps de vol pour savoir à quel rythme je devais les grignoter" a expliqué l'homme qui a été fortement critiqué par les internautes. Des réactions qui ne l'ont pas perturbé plus que ça puisque il a mis fin à toutes les discussions en écrivant "Ceux qui me critiquent sont assis chez eux au Royaume-Uni, sous la pluie, alors que nous prenons le soleil à Tenerife." Voilà qui est dit !