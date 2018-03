Virgin Tonic : Il lègue 2 millions à la ville de Dunkerque mais... à deux conditions !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Dunkerque, dans le Nord. Là-bas vivait Marcel Delhaye, un homme sans héritier. A sa mort (le 8 mars dernier), ce dernier a choisi de léguer près de 1,79 millions d'euros à sa ville. Or, pour toucher cette somme acquise grâce à la vente de sa maison et aux six assurances-vie contractées, la ville doit remplir deux conditions.

Avant tout, il a réclamé à ce que son argent serve à construire une maison de retraite, "la Ville mettant le complément, si nécessaire". Le souci pour la ville justement, c'est qu'un tel projet demande une somme colossale (jusqu'à 10 ou 11 millions d'euros). Le défunt a été clair : il est hors de question que son argent serve à quoi que ce soit d'autre. Et pour s'assurer que ce soit le cas, il a carrément mis son argent en réserve. Son autre requête, elle, est un peu plus facile à réaliser : vivait Marcel Delhaye a réclamé une plaque en son honneur au cimetière. "On va aussi respecter ça, tout en s'assurant que ça ne soit pas trop tape à l'oeil", a expliqué l'adjoint au maire à France 3.