Virgin Tonic : Il lance des attestations... sur des T-shirt !

Ce matin, le Virgin Tonic vous présente Yan. Yan vit à Agen et il a une société de sérigraphie “Action groupe communication”. Et justement, il a eu une idée un peu folle pour ne plus imprimer les attestations sur papier... tenez-vous bien, il en fait des T-shirt !

Attestation sur les T Shirt !

Il précise que ce n’est pas interdit, que personne ne l’a mentionné. Donc il s’amuse à imprimer les attestations effaçables sur les tee-shirts. Il en a même envoyé aux gendarmes de la ville qui ont répondu : “La ressource humaine est inépuisable”.

Sachez aussi que l'attestation numérique sur smartphone est aussi disponible depuis hier sur le site du gouvernement !