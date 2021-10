Virgin Tonic : Il garde son masque pour la photo de classe et... récolte 20 000 euros de dons

Il y a quelques semaines, c'était la rentrée - autant en France qu'aux Etats-Unis . Et justement on vous emmène ce matin à Las Vegas, là où le petit Mason a attendri tout le monde. La raison ? L'écolier a choisi de garder son masque pour sa photo de classe. "J’écoute toujours ma maman !", s'est-il ainsi exprimé alors que le photographe lui disait qu'il pouvait le retirer : "C’est sa mère qui a relayé la photo et l’anecdote sur Facebook, suscitant à la fois le rire et l’admiration des internautes", explique le progrès.

"Je suis très fière qu’il ait tenu sa parole jusqu’au bout, mais j’aurais dû donner des consignes plus claires", écrit la maman de Mason sur les réseaux sociaux. Au total, la vidéo a été vue 16 000 fois en dix jours. Aussi, la maman a créé une cagnotte (à la demande des internautes qui souhaitaient faire un don). Résultat, "1 300 personnes ont déjà fait des dons, atteignant un montant de 26 800 dollars, soit plus de 23 000 euros".

Une jolie histoire qui, avouez-le nous fait sourire !