Virgin Tonic : Il gagne six millions d'euros au loto en jouant le numéro de son agence d'intérim

Et vous, que feriez-vous si vous gagniez six millions d'euros ? De la villa au tour du monde en passant par le flot de cadeaux à la famille, les idées ne manquent pas. Mais encore faut-il avoir les bons numéros ! Et récemment, un joueur plus que chanceux a remporté le gros lot du Loto. Croyez-le ou non, il a gagné près de six millions d'euros en jouant le numéro de son agence d'intérim. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet habitant du Var (sans emploi) a fait valider son ticket alors qu'il venait de recevoir un message de confirmation de l'entreprise, certifiant qu'elle avait bien reçu son Curriculum Vitae. Voilà comment il a eu l'idée de jouer les numéros suivants : 15 - 19 - 22 -33 - 37.

En ce qui concerne le numéro chance, il a choisi le 4 (pour la simple et bonne raison que c'est le jour de naissance de son fils). Que va t-il faire de tout cet argent ? A Var-Matin, la Française des Jeux a confié qu'il souhaitait investir dans l'immobilier et c'est probablement la meilleure chose à faire ! Alors vous voyez, tout le monde peut jouer, tout le monde peut gagner !