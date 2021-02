Virgin Tonic : Il gagne pour la sixième fois à la loterie et remporte 250 000 dollars

Avis à tous ceux qui, chaque semaine, jouent ! Si vous en avez marre de perdre, si vous vous demandez chaque jour si, enfin, vous allez avoir de la chance, sachez que tout peut arriver ! Et ce n'est pas cet américain qui dira le contraire : dans l'Idaho, un américain a remporté pas moins de 250 000 dollars grâce à un jeu à gratter. Jusque ici, l'homme originaire de Meridian, est plus que chanceux. Mais tenez-vous bien, ce n'est pas la première fois qu'il gagne puisque c'est la sixième fois qu'il remporte un lot. Notez tout de même que c'est "de loin le plus important".

Il gagne six fois à la loterie

Face à sa chance, de nombreux américain ont tenu à profiter de sa chance : "Pourrai-je te donner de l'argent pour jouer pour moi ?", a ainsi demandé une amie en commentaire. On ne sait pas vous mais nous, on aimerait avoir -au moins- autant de chance que lui !