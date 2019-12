Virgin Tonic : Il gagne au loto, continue de travailler... et ne fait plus payer ses clients

Non, l'argent ne rend pas mauvais ! La semaine dernière, le Virgin Tonic vous parlait de ce patron qui, pour les fêtes, a offert une grosse prime à ses employés. Cette fois, on vous emmène en Angleterre. Là-bas, Steve Thompson a eu la chance de remporter 125 millions d'euros. Si sa femme a arrêté de travailler, lui n'a pas cessé son activité. Mieux, il ne fait plus payer ses clients !

Il gagne au loto et continue de travailler !

Steve est entrepreneur dans le bâtiment. Il veut quand même continuer à travailler mais surtout, il ne veut pas laisser tomber ses clients. Il préfère ne pas leur faire payer pour qu’ils puissent acheter de beaux cadeaux de Noël... de quoi retrouver foi en l'humanité, non ?