Virgin Tonic : Il gagne 500.000 euros par hasard !

Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène à Rennes (et plus précisément au bar-tabac de l’Eden à Thorigné-Fouillar), là où un homme a gagné près de 500 000 euros par hasard. On vous explique.

L'un des clients devait régler ses achats par carte bleue et pour arrondir à 10 euros il a pris un ticket à gratter. Ce n’est même pas lui qui a choisi le jeu mais le patron du bar. C’était le jeu à gratter “The wall”. Il a commencé à gratter dans le bar mais est rentré chez lui. Une fois arrivé, il a découvert les 3 boules noires qui lui faisaient remporter 500.000 euros.

Il gagne 500 000 euros par hasard

Il est directement ressorti voir le patron qui l’a félicité. Un simple hasard lui a fait gagner près de 500 000 euros... alors, vous savez quoi faire la prochaine fois !