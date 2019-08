Virgin Tonic : Il gagne 11 millions d'euros au Loto et part... faire le tour de France !

11 millions d'euros. C'est la somme (assommante) qu'un habitant de Tarbes a remporté au Loto. On ne va pas se mentir, c'est le genre de gain qui nous fait rêver... villa, bateau, vacances de rêve... les idées ne manquent pas lorsque l'on a les moyens. Mais ce gagnant-là est bien différent : son projet ? Acheter un camping-car et partir faire le tour de France ! On vous l'accorde, il a largement les moyens de s'offrir cette petite virée maintenant qu'il est multi millionnaire !

Il gagne 11 millions d'euros !

"J’ai toujours dit que si je gagnais au Loto j’achèterai un camping-car pour faire un tour de France, aurait-il indiqué, précisant qu'il compte en faire profiter sa famille", a t-il expliqué au Parisien. L'heureux gagnant a appris la bonne nouvelle en regardant les résultats à la télévision : "j’ai tout de suite reconnu mes numéros", poursuit t-il. Si sa femme ne l'a pas cru tout de suite, elle fini par réaliser ce qu'ils étaient en train de vivre... résultat, ils ont regardé le replay du tirage en boucle jusqu'à 4 heures du matin !