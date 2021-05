Virgin Tonic : Il existe une appli pour... contrôler la vie des autres

Il y a des jours où, inévitablement, nous n'arrivons pas à prendre une décision : quoi porter ? Quoi manger ? Ou aller ? Eh bien sachez que, si vous aussi, vous avez du mal à faire des choix, il existe une application qui vous permet de contrôler la vie des autres : "Sur ce nouveau réseau social, des «créateurs», tels que des écrivains, peintres, musiciens ou encore blogueurs, demandent à leurs abonnés de voter sur des aspects de leur vie personnelle et de leur travail", résume Slate.

Ainsi, dans de courtes vidéos, les créateurs invitent ceux qui les suivent à choisir entre deux propositions. Les utilisateurs, eux, doivent payer cinq dollars pour avoir le droit de voter (autant de fois qu'ils le souhaitent). «Je me suis inscrit en mars et je poste [des sondages] trois ou quatre fois par semaine. J'ai maintenant plus de 1.700 votes au total», a ainsi expliqué un utilisateur de 24 ans à la BBC.

"Comme si TikTok avait rencontré l'émission de téléréalité “Big Brother” et qu'ils avaient eu un bébé"

Une appli pour controler la vie des autres

De son côté, un expert explique : «NewNew, c'est un peu comme si TikTok avait rencontré l'émission de téléréalité “Big Brother” et qu'ils avaient eu un bébé». Cette appli, baptisée NewNew se veut comme «une bourse humaine où vous achetez des actions dans la vie de personnes réelles, afin de contrôler leurs décisions et d'en observer le résultat». Pour l'heure, cette appli n'en n'est qu'au stade d'essai... reste à savoir quel chemin elle prendra.