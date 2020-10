Virgin Tonic : Il existe désormais des bougies virgule pour célébrer les demi-anniversaires !

Il fallait y penser ! Alors que chaque année, vous prenez un malin plaisir à souffler vos bougies à l'occasion de votre anniversaire, la célèbre marque Vahiné vient de se lancer dans la création d'un objet qui pourrait bien changer la donne. En effet, alors qu'il paraît normal de célébrer son anniversaire le jour (voire la semaine) de l'événement, il y a parfois des choses qui vous empêchent de fêter ces moments. Et c'est là que la fameuse bougie virgule rentre en jeu. Pourquoi ? Car grâce à cette fameuse virgule, vous pourrez célébrer votre demi-anniversaire. Un fait tout à fait original mais qui devrait pouvoir en satisfaire quelques-uns...

Note importante, on ne sait pas vraiment si la bougie virgule sera mise en vente dans le commerce. En effet, elle a été envoyée à des "familles influenceuses" sur les réseaux sociaux mais nous n'avons reçu aucune autre information de la part de Vahiné. La marque continue pourtant de teaser son nouveau projet sur Instagram et on espère pouvoir fêter nos demi-anniversaires très bientôt...