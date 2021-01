Virgin Tonic : Il existe des gâteaux avec une encoche et c'est la meilleure nouvelle de la journée

This article is not online.

Ah, les biscuits... on aime les manger mais, on ne va pas se mentir, on déteste les sortir du paquet. Si vous aussi, vous galérez à les attraper, si vous petit-déjeuners sont parfois ruinés, n'en dites pas plus : le néerlandais Theo Tempels a déposé le brevet qui devrait changer nos vies. Comment ? En proposant des gâteaux dotés d'encoches - pour mieux faciliter leur prise en main.

les gâteaux avec encoche !

Nous sommes en 1999 lorsque l'idée lui vient - au cours d’une pause gourmande. Exaspéré de ne pas pouvoir attraper ses gâteaux correctement, l'homme se rend dans son garage et lime les gâteaux (oui, oui). Il les replace ensuite dans le paquet. Sa femme valide son idée et Theo Tempels dépose un brevet. Après 16 ans de combat judiciaire contre la société Bolletje (qui s'est largement inspirée de son idée), Tempels négocie un accord avec l'entreprise qui continue de présenter des biscottes avec une encoche... on ne sait pas vous mais nous, on voudrait ça en France !