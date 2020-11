Virgin Tonic : Il existe bel et bien une créature sans cerveau et immortelle dans les forêts

Info ou intox ? Si vous écoutez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez que Clément aime jouer avec nos nerfs. L'idée ? Nous proposer deux informations - dont une fausse- pour mieux nous faire réfléchir. Et ce matin, on a appris qu'il existait bel et bien une créature sans cerveau et presque immortelle dans les forêts. Vous n'y croyez pas ? Et pourtant, elle s'appelle Blob.

Blob

Alors on vous rassure, nous sommes loin d'une créature effrayante qui pourrait alimenter quelques légendes. En fait, Blob n'est autre qu'une curiosité biologique qui n'est composée que d'une seule cellule. "Comme il n’a qu’une cellule, il est microscopique au démarrage de son cycle, et donc difficile à repérer dans son milieu, les forêts tempérées, à l’ombre, ou certaines caves", explique Le Monde. Mais parce que cette créature possède plusieurs noyaux, on peut la multiplier à l'infini : « On peut créer des blobs de toutes les tailles, il n’y a pas de limite connue », explique Audrey Dussutour, éthologue au CNRS et spécialiste du blob.

Sachez que cette créature complexe a débarqué au zoo de Vincennes !