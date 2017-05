Virgin Tonic : Il est placé en garde à vue après avoir tenté de rentrer dans une prison

Ce n'est ni un article extrait du Gorafi, ni l'histoire d'un fan de la série Prison Break dont nosu vous faisions le récap de l'épisode 6 saison 5 "Phaeacia". Non, ceci est une vraie histoire dont les faits se sont déroulés dans le sud de la France, dans la prison Les Baumettes, située à Marseille. Ce mercredi soir, un individu a été placé en garde à vue après avoir tenté d'escalader le mur de la prison pour y rentrer...

Marseille: Un homme tente de rentrer (!) dans la prison des Baumettes https://t.co/rODsbZLqzt pic.twitter.com/dOXCfcNftN — 20 Minutes Marseille (@20minutesMars) 11 mai 2017

"Les caméras de vidéosurveillance ont révélé la présence d'un homme qui tentait d'escalader le mur", a expliqué une source pénitentiaire. Il a continué : "L'homme a fini sa course sur le toit de la loge du gardien, après s'être coincé dans les barbelés." C'est bien la première fois que l'on entend ce genre de récit. Habituellement, ce sont les prisonniers qui essayent de s'enfuir et non les personnes libres qui tentent d'y rentrer. On ne connait pas encore les raisons de ce geste.