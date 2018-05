Virgin Tonic : Il escalade la façade d'un immeuble et sauve un enfant en quelques secondes (VIDEO) 

Souvent dans le Virgin Tonic, on vous raconte de belles histoires : il y a quelques semaines, on vous racontait l'histoire de ces poids lourds sollicités pour sauver la vie d'un homme prêt à se suicider. Cette fois, on vous emmène à paris, là où un jeune malien n'a pas hésité à escalader la façade d'un immeuble pour sauver un enfant . Samedi soir, dans le XVIII ème arrondissement de Paris, un jeune garçon était donc suspendu. Vers 20H50, selon BFM Paris, une femme a pris soin de prévenir les pompiers, permettant au sauveur de pouvoir sortir de l'appartement, dont la baie vitrée était fermée.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux samedi soir et sur le moment, il a été impossible d'identiifer le héros. Aujourd'hui, on sait qu'il s'appelle Mamoudou Gassama, qu'il vient du Mali et qu'il a 22 ans. «J'ai traversé la route et je suis monté par ici. Et Dieu merci, je l'ai sauvé», a t-il déclaré. Si jamais vous perdez foi en l'humanité, sachez qu'il existe encore de bonnes personnes !