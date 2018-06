Virgin Tonic : Il droguait sa femme pour... regarder Dirty Dancing en boucle !

Oui, vous avez bien lu. Ce matin, le Virgin Tonic vous emmène dans le Calvados, là où un homme de 51 ans a été condamné par le tribunal de Lisieux. Tenez-vous bien, le quinquagénaire droguait sa femme afin de pouvoir regarder en boucle le film Dirty Dancing tranquillement. Pour ça, il lui "administrait régulièrement quelques gouttes d’un traitement antihistaminique aux effets soporifiques à sa femme en toute discrétion", explique le média 20 minutes. Mais, ce n'est pas tout !

L'homme a également été accusé de harcèlement : depuis 2017, il aurait envoyé près de 9.000 SMS à sa femme ainsi qu'à sa fille de 17 ans et ce, après que sa femme lui ait annoncé qu'elle voulait se séparer de lui. « Il était de plus en plus inerte dans le domicile, dans un état de dépendance totale de son épouse. La somnolence (imposée par le médicament), c’était pour éviter le contact et surtout ne pas faire d’efforts, rester dans cette inertie », a expliqué la procureure. L'homme a été condamné à une "peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 1.500 euros d’amende", conclut 20 mntures.