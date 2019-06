Virgin Tonic : Il doit dédommager sa femme... pour tout le ménage qu'elle a fait !

L'égalité homme / femme reste au coeur des discussions et ce, même concernant les tâches ménagères. Et justement, en Argentine, un homme a été condamné à payer 157 000 euros à son ex femme afin de la dédommager du ménage fait au cours de leur mariage. Alors évidemment, cela peut faire sourire. Mais en Argentine, on prend cela très au sérieux !

Cette compensation économique est inscrite au code civil argentin depuis 2015. Elle a consacré sa vie à s’occuper de ses enfants et de leur foyer. Elle a donc demandé à être rémunérée pour toutes ces années de travail : la cour a finalement tranché en sa faveur, ordonnant à l'homme de lui verser 157 000 euros.