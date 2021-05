Virgin Tonic : il devient millionnaire... sans rien faire (ou presque)

Ce matin, direction l'Angleterre - là où vit Alex Tew. Tenez-vous bien, ce jeune étudiant a gagné près d'un million de dollars "en vendant des minuscules carrés de publicité sur son site Internet", annonce le Figaro. Et ce n'est pas tout, il compte réitérer en vendant cette fois une page à deux millions.

« À quoi bon ces études de management qui coûtent tant à mes parents ? À quoi bon aller en cours toute la journée pour écouter des profs qui ne me diront jamais comment réussir dans la vie ? », s'interrogeait-il ainsi en 2005. Les années passent et l'idée fait son chemin dans l'esprit de l'étudiant : « J'en suis arrivé à me dire que je devais trouver une idée me permettant de devenir très riche en restant dans mon lit. »

Son projet ? Créer une page Web (nommée The Million Dollar Home Page) et y vendre des espaces publicitaires au prix d'un dollar le pixel, par paquet de 100. Oui, vous avez bien lu : « Au début, c'est vrai, ce sont des amis et des parents qui ont acheté les pixels et puis, quand le bouche-à-oreille s'est développé, une agence de marketing de la région a acheté 100 pixels, et ensuite la compagnie de téléphone Orange... », explique t-il. Le projet fait le tour de la toile... Alex Tew finit par se faire de l'argent.

Et Alex Tew ne compte pas s'arrêter là : le jeune génie compte bien "trouver de nouvelles idées" et visiblement, il est déjà en route pour gagner encore plus de millions.