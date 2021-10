Le jour où... Ellen Pompeo a tâclé Denzel Washington sur le set de Grey's Anatomy

Tous les fans de Grey's Anatomy le savent, le show est de loin l'un des plus populaires depuis au moins plus de quinze ans. Et justement, plus d'une décennie d'existence, la série a vu passer quelques dramas - comme diraient nos voisins américains : en tête le départ de Patrick Dempsey. Par exemple, dans un livre intitulé How To Save A Life : The Inside Story of Grey's Anatomy (qui n'est absolument pas autorisé par la production), Lynette Rice plonge notamment dans les coulisses d'une série que pourtant, l'on pensait connaître par coeur. L'on y apprend d'ailleurs les dessous du départ du bien aimé McDreamy. Parallèlement, Ellen Pompeo a -elle aussi- choisi de partager les coulisses de la série : à sa façon. Dans Tell Me with Ellen Pompeo, l'actrice a raconté comment, sur le plateau de Grey's en 2016, elle s'est disputée avec Denzel Washington.

Dans son épisode diffusé le 29 septembre dernier (avec Patrick Dempsey), l'actrice s'est ainsi souvenue avoir improvisé quelques lignes de dialogue alors que l'acteur (qui en était à sa troisième réalisation) se trouvait derrière la caméra. « Denzel s’en est pris à moi. Il m’a lancé “C’est moi le réalisateur. Ne lui dit pas quoi faire », raconte t-elle avant d'enchaîner sur sa réponse : « Je lui ai dit “ Ecoute, fils de ***, c’est ma série. C’est mon plateau, à qui tu parles ? ». Modérant ses propos, l'actrice ajoutera avoir le "plus grand respect" pour celui qui l'a dirigée.

Grey's Anatomy a entamé sa saison 18 le 30 septembre dernier.