Virgin Tonic : Il devait exposer un tableau avec 70 000 euros... il part avec l'argent

Jusqu'où l'Art nous mène t-il ? Et surtout, où l'Art s'arrête t-il ? Si ces questions philosophiques vous taraudent parfois alors, n'en dites pas plus : au Danemark, un artiste a réalisé un coup de maître (enfin, selon les point de vue) : alors que ce dernier était supposé exposer un tableau imaginé avec près de 70 000 euros en billets (représentant un an de salaire), ce dernier est parti avec l'argent.

"Deux jours avant l’ouverture de l’exposition, nous avons reçu un message de Jens nous disant qu’il n’avait pas produit les œuvres sur lesquelles nous nous étions mis d’accord", a ainsi expliqué le directeur du musée où l'exposition était prévue. La raison ? Il comptait envoyer des oeuvres "intitulées Prends l’argent et tire-toi", poursuit le directeur. Lors de la livraison, les employés ont ainsi découvert des toiles blanches : "Elles offrent une approche humoristique et amènent à réfléchir sur la manière dont on valorise le travail​, justifie le directeur. L’artiste a lui défendu son geste, selon lui une façon d’affirmer que nous avons aussi la responsabilité de remettre en question les structures dont nous faisons partie", poursuit le responsable.

A l'issue du 16 janvier (dernier jour de l'exposition), "nous prendrons les mesures nécessaires pour que Jens Haaning respecte son contrat et rende l’argent", a acté le directeur de l'établissement si l'artiste ne remplit pas son contrat.

Verdict en 2022 !