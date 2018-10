Virgin Tonic : Il demande sa compagne en mariage sur grand écran

Oubliez tout ce que vous avez pu voir dans les comédies romantiques, oubliz tout ce que vous pensiez savoir du romantisme. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous raconte l'histoire la plus belle que vous entendrez cette semaine : Julien, un jeune homme amoureux, a ainsi réalisé un secret un court métrage de 2min 30 dans le but de demander sa compagne en mariage. Laëtitia Le Mézo et Julien sont en couple depuis 10 ans (sachez qu'ils ont 30 ans) et visiblement, ils sont prêts à passer à l'étape supérieure. « On en parlait un peu plus ces derniers temps, parce que le frère de Julien et son meilleur ami se marient l’été prochain. Il est témoin aux deux », a ainsi confié Laeticia.

Julien et Laeticia

Mais de son côté, Julien était déjà prêt à mettre son plan en action et clairement, il n'a pas fait les choses à moitié : "il a préparé un clip, dans lequel il joue le rôle d’un jeune qui demande son amie en mariage auprès de son beau-père", relate Ouest-France. Avant d'obtenir le "oui" final, les spectateurs ont ainsi assisté à quelques péripéties. "Le film a été présenté samedi soir lors d’une séance de cinéma ouverte à tous" et Julien a pensé à tout : il a incité la soeur de Leaticia mais aussi ses parents à une petite soirée ciné. Une fois dans la salle, il est allé se changer pour mieux revêtir un costume et "tout le monde a alors découvert le clip, laissant une Laëtitia totalement médusée de voir son Julien sur grand écran !"

Vous avez versé une larme ? On vous comprend. Alors un conseil, si vous avez passé le test difficile du dico amoureux, si vous en êtes à choisir les prénoms de vos futurs enfants, mettez cette news sous le nez de votre partenaire !