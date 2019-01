Virgin Tonic : Juliet, l'appli de rencontre inspirée de Black Mirror (qui nous fait peur) !

Juliet. Juliet, c'est le nom de cette application Ô combien pratique, certes, mais flippante. Si elle doit son nom à la mythique pièce de Shakespeare, on est loin du conte de fée et du mythe de l'amour maudit. En fait, l'appli s'inspire de Black Mirror- et rien que pour ça, vous pouvez commencer à flipper. Julian Alexander, à qui l'on doit cette appli de dating, a pensé à tout : les utilisateurs répondent à toute une série de questions et à partir de là, l'algorithme trouve le partenaire idéal avant ... fournit une date d'expiration. On s'explique : Juliet vous propose un profil, le tout en calculant la durée de la relation. On vous l'avait dit, flippant.

Prêt à tester Juliet ?

Les fans de la série auront -évidemment- compris que c'est l'épisode 4 de la saison 4 qui a inspiré l'application. "L’ expérience​ terminée, l’utilisateur fait un rapport précis où il expose les pour et les contre. A la suite de cela, les algorithmes sont réétudiés pour trouver une autre personne plus en accord avec vos attentes et ainsi de suite jusqu’à ce que vous trouviez « LA » bonne personne…", explique le 20 minutes. Bienvenue dans le futur...

