Virgin Tonic : Il convainc ses braqueurs de revenir plus tard !

Didier, l'homme qui s'est retrouvé face à six braqueurs a fait preuve d'un sang extraordonnaire. Il aurait pu être victime et pourtant, il a eu la presence d'esprit de bluffer ses braqueurs. Interrogé par nos confrère d'Europe 1, ce commerçant (vendeur de cigarettes électroniques) courageux et intelligent a expliqué comment il était parvenu à retourner ses braqueurs : "Ce n'est pas à 15 heures qu'on braque" leur a t-il dit. "Je n'ai pas paniqué et je leur ai dit : 'Ce n'est pas à 15 heures qu'on braque, c'est à 18h30 que t'auras plus d'argent', a t-il raconté à nos confrère de chez Europe 1.

"T'es sérieux ?", ont-il répondu. "Si vous venez à 18h30, je vous donnerai ma caisse volontiers.", ajoute t-il. Bluffés, les braqueurs décident...de repartir. Didier, lui, a profité du répit obtenu pour appeler la police. "Ils me disent : 'On est perplexes, ils ne vont jamais revenir'", continue t-il. Ce à quoi il répond : "Je leur réponds : 'Un : je suis bon vendeur. Et deux : je ne suis pas tombé sur des lumières…'"

Croyez-le ou non, la petite bande est revenue mais.. avec une heure d'avance ! Encore une fois, Didier les manipule parfaitement pour les faire revenir à l'heure. Et quand ils sont revenus à 18h30, cette fois, la police était là. "La police est arrivée de tous les côtés et ils se sont faits arrêtés. Ils risquent de grosses peines", a t-il raconté, toujours au micro d'Europe 1. Tout est bien qui finit bien, donc. Mais, quelle histoire !