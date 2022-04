Virgin Tonic : Il construit une maison en forme d'avion par amour pour sa femme

Et vous, que seriez-vous prêt(e) à faire pour votre moitié ?

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène au Nigéria, là où un homme a passé près de 20 ans à construite une maison en forme d'avion par amour pour son épouse, passionnée de voyage et d'évasion. Said Jammal n'a pas reculé face à la difficulté de la tâche - bien au contraire. La maison construite (en béton) comporte notamment une piscine, un garage ainsi qu'une mosquée… Et ce n'est pas tout ! La bâtisse peut aisément accueillir les six enfants du couple, le tout dans le confort.

Aidé de ses enfants, l'homme vit (toujours) dans cette mason hors du commun et espère bien la leur transmettre... une belle preuve d'amour qui devrait en inspirer plus d'un !