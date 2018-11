Virgin Tonic : Il commande un maillot de l'OM et se retrouve avec une surprise !

Quand on est fan (vraiment fan) d'une équipe de foot, on aime porter son maillot. Et justement, à Dombasle-sur-Meurthe (en Meurthe et Moselle), un grand fan de l'Olympique de Marseille a commandé un maillot. Jusque là, rien d'anormal. Le supporter voulait donc un maillot mais aussi, une paire de chaussettes en taille 46. Sauf que lorsque sa commande est arrivée, il ne s'est pas retrouvé avec ce qu'il avait commandé...

Croyez-le ou non, le supporter s'est retrouvé avec un maillot, certes, mais floqué "CHAUSSETTES 46". On imagine sa surprise lorsqu'il a reçu son colis ! On vous laisse avec la vidéo qui, normalement, devrait vous arracher un sourire !