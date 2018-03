Virgin Tonic : Il cherche un chien de garde et se retrouve avec... un pitbull beaucoup trop mignon !

Pour l'accompagner et monter la garde, un veilleur de nuit a décidé d'adopter un pitbull. Jusque là, tout va bien. Le plus souvent, ce type de chien est le plus prisé des gardiens et autres vigiles. Déjà, parce qu'ils intimident mais surtout, parce qu'ils montent la garde comme personne. Bref, le veilleur pensait avoir tout bon avec son nouveau chien. Sauf que malheureusement, il a dû le ramener au refuge qui le lui a fourni.

Jugé beaucoup trop mignon (oui, oui), le Pitbull n'effrayait pas assez. Voilà pourquoi le veilleur a dû s'en séparer pour mieux retrouver un chien plus "intimidant". Mais l'histoire finit bien (en même temps, dans le Virgin Tonic, on vous parle rarement d'histoires qui finissent mal !) puisque le petit pitbull a trouvé une nouvelle famille !