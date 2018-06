Virgin Tonic : Il braque un photomaton et... se fait prendre en photo !

Dans le Virgin Tonic, on aime bien les champions. Il y a quelques temps, on vous avait raconté l'histoire de cet homme qui, armé d'un sabre, avait braqué un salon de coiffure (alors qu'il était chauve). Eh bien cette fois, on a peut-être trouvé celui qui l'a détrôné. On vous emmène cette fois aux Etats-unis, là où un homme a voulu braquer un photomaton... sauf qu'il s'est fait prendre en photo. Les faits datent de 2015 mais selon le Chicago Tribune, la police aurait lancé un avis de recherche afin d'arrêter le braqueur. "A la recherche d'un homme qui avait braqué un photomaton au mois de novembre 2015, ils ont réussi à identifier l'individu en diffusant des photos de lui... prises par la machine le jour du vol", explique le Dauphiné.

Man charged with theft after photo booth camera takes his picture https://t.co/Fd4w69RqDz pic.twitter.com/en0O7j77pC — Chicago Tribune (@chicagotribune) 8 février 2016

Les autorités auront mis du temps à retrouver l'identité de Chancellor Terrel (le jeune homme de 24 ans à l'origine du braquage). Notez qu'il était reparti avec la modique somme de 75 dollars et que grâce aux clichés que cette même machine a fait, la police à pu mettre un visage sur l'auteur de l'incident. Le braqueur, qui ne savait pas que la machine était programmé pour photographie quand le tiroir-caisse est forcé, s'est rendu à la police. Relâché lundi, Chancelor Terrel attend son audience. Il risque un an de prison...!