Virgin Tonic : Il bat un record en parcourant France-Mexique en vélo d'appartement !

Voilà un exploit que très peu pourrait effectuer ! En effet, ces derniers jours, Pascal Pich a battu un record du monde en parcourant pas moins de 10 500 kilomètres sur son vélo d'appartement. Oui, oui, vous avez bien compris ! Parti virtuellement du Fort de Nogent le 7 avril dernier, cet athlète est arrivé vendredi 23 avril au Mexique après avoir pédalé exactement 10 477 kilomètres sur son vélo d'appartement. Soit près de 23 jours pour atteindre son objectif. Il bat ainsi le record du monde de la plus grande distance parcourue sur une machine d'intérieur.

Aller ???? plus que 1h et je serais en plein centre de Camerone ! ????????????#LaRouteDeCamerone en faveur de la @LegionEtrangere @armee2terre et de l’association #OPPH ????????‍♂️Lien de la cagnotte pour aider les enfants malades ???? : https://t.co/tT51LA2MeQ@EmbaMexFra pic.twitter.com/MajrNPCd39 — Pascal PICH (@Pascalpich) April 30, 2021

Pour cet exploit, ce quintuple champion du monde d'ultra-triathlon pédalait de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures en ne s'arrêtant que pour manger et pour dormir. "Sur les 23 jours, j'ai passé moins d'une heure dehors" a t-il confié à l'AFP après avoir effectué son record du monde. "Michel Drucker, Jean-Luc Lahaye, Christophe Tiozzo et bien d'autres sont passés me voir et ont été impressionnés. Les Légionnaires, eux, m'ont regardé, hallucinés: 'd'où il vient ce mec?! De quelle planète il arrive?!'. Pour moi, ça n'a rien de monstrueux, physiquement et musculairement, ça ne m'a pas paru vraiment compliqué" conclut ce sportif de haut niveau qui se concentre désormais sur un nouvel exploit : dix deca Ironman (un deca Ironman: 38 km de natation, 1.800 km à vélo et 423 km à pied).