Virgin Tonic : Il bat le record du monde d'abdos et entre au Guinness des records

Avant tout, retour en 2020 : à cette époque (en mai), Nicolas Bodereau avait réalisé pas moins de 9 996 abdos en position « crunch ». De cette façon, il avait battu le record déjà détenu par Roger Prévost -qui avait réalisé 6 788 abdos en 2017.

"Après deux reports, les deux athlètes se sont retrouvés, ce samedi 16 octobre à Nazelles-Négron (Indre-et-Loire)", annonce actu.fr. L'objectif des deux athlètes ? Réaliser le plus d'abdos possible ! Des huissiers étaient notamment présents pour assister à cette performance hors du commun. Nicolas Bodereau a réalisé 8 004 abdos en une heure contre 6 745 pour Roger Roger Prévost (85 ans).

"Cela fait plaisir. Je suis complètement KO, j'ai mal au ventre et mal au dos. Cela fait un an que j'attendais ce moment. Il y a eu pas mal de provocation de la part de Roger, je n'ai rien dit, je me suis entraîné et aujourd'hui le travail paye", a confié le détenteur du record. « Je voulais faire 9 000 abdos », regrette t-il. Mais, la victoire est déjà belle !

Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir des abdos dessiné !