Virgin Tonic : Il achète deux hot-dogs et laisse 16 000 dollars de pourboire

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène aux Etats-Unis. Direction le New Hampshire !

Imaginez la surprise du serveur... dans le New Hampshire, un client s'est arrêté dans un bistrot spécialisé dans les grillades : jusque ici, rien d'anormal. Le client a ainsi commandé deux hot-dogs, des frites et a payé pour 38 dollars... vous ne le savez peut-être pas mais, aux USA, la coutume est de laisser entre 15 et 20% de la somme en guise de pourboire. Tenez-vous bien, le client a laissé près de 16 000 dollars. Vous croyez à une erreur ? Eh bien, absolument pas ! Au moment de payer, l'homme a demandé au serveur de faire bon usage de cet argent.

Il laisse près de 16 000 dollars de pourboire

Sachez que, en France, Emmanuel Macron a annoncé la défiscalisation des pourboires dans l'hôtellerie et la restauration.