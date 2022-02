Virgin Tonic : Ikea se lance dans l'immobilier et propose un studio à moins de 1 euro

On ne va pas se mentir, nous passons tous (trop) de temps chez Ikea : le géant suédois propose des meubles de qualité à moindre coût et bien que les tarifs aient augmenté, il en faudra plus pour nous éloigner de ses rayons. Et justement, Ikea n'a pas fini de satisfaire ses clients. Tenez-vous bien, dans le cadre de la campagne Tiny House au Japon, Ikea a décidé de proposer un studio de 10 m² entièrement meublé... pour la modique somme de 99 yens par mois (soit 75 centimes).

Ikea se lance dans l'immobilier

C'est sur le compte Instagram de Ikea Japon que les internautes ont pu découvrir cette nouveauté : « Est-ce vraiment le même espace ? ! », peut-on lire sous les clichés notifiés « avant - après » partagés sur le réseau social. « 10 ㎡ de néant ont été transformés en une jolie petite maison ! ». Et oui, vous avez possibilité de louer ce logement : « Un petit appartement à Tokyo, entièrement coordonné avec des meubles et des idées Ikea qui accepte actuellement des locataires à un loyer mensuel de 99 yens. Si vous êtes intéressé, veuillez cliquer sur le lien dans notre profil et postuler ».

La marque se lancera -elle dans la même activité en France ou ailleurs ? On l'espère !