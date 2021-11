Virgin Tonic : IKEA lance les rideaux qui aspirent le bruit !

C'est l'information qu'il ne fallait pas rater ce matin ! Alors que l'hiver pointe le bout de son nez et que le froid arrive à grands pas, certaines personnes pensent déjà à se tenir au chaud… MAIS AUSSI AU CALME ! Pour les aider dans leurs démarches, IKEA vient de lancer un produit intitulé GUNNLAUG. Le concept ? Des rideaux qui absorbent le son autour de vous et qui sont sensés assurer votre protection auditive. Ils seraient capables de vous protéger des bruits extérieurs comme de ceux de votre intérieur. Une invention très utile puisque, comme le précise le média Neozone, "IKEA propose ses rideaux en gris ou blanc et ils sont fabriqués à partir de fils recyclés. Certifiés ISO 354 par l’Organisation Internationale de Normalisation, cela atteste d’une absorption du son plus performante de 50 à 100 % que les rideaux classiques". De quoi vous permettre de rester au calme, et tout ça pour la modique somme de 49,99 euros. A noter que le géant suédois conseille de ne pas les tendre complètement mais de laisser les plis pour un meilleur rempart contre le son.

