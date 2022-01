Virgin Tonic : Ikea annonce une hausse des prix de 9% en 2022

S'il y a un magasin que nous avons tous visité une fois dans notre vie, c'est bien celui-ci : Ikea, temple de l'ameublement (et "de la dispute de couple"*) est de loin le meilleur ami de quiconque décide d'emménager ou de changer sa déco. Seul petit bémol, l'enseigne a annoncé une hausse des prix de 9% en 2022.

"Pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients", explique ainsi Ingka Group, une holding d'Ikea qui regroupe plus de 90% de ses magasins. Mais alors, que provoque cette hausse ? Tout simplement la hausse des prix des matières premières : "Comme de nombreux autres secteurs, Ikea continue à faire face à des contraintes significatives sur le transport et les matières premières qui tirent les coûts, sans pause envisagée dans un futur proche", annonce le groupe. Si l'on attend une hausse de 9% environ, notez tout de même que que les prix pourraient varier selon les pays et les gammes - "surtout en Amérique du Nord et en Europe", selon Ingka.

Une hausse chez Ikea

Jusqu'à aujourd'hui, le groupe était parvenu à absorber les augmentation dues à la logistique... 2022 s'annonce différente.

* Gad Elmaleh, L'autre c'est Moi