Virgin Tonic : Horrible ! Les cafards adorent se nicher dans la PS4

Une info qui va faire froid dans le dos à tous les détenteurs d'une PS4. Sur le site Kotaku, le réparateur de consoles connu sous le nom de de Xcubicle explique en effet que les cafards adorent se loger dans les PS4. A tel point que ce serait une des causes principales de panne de la console affirme le gamer ! Et ce bien plus que pour ses concurrentes... Mais pourquoi une telle passion de la part des cafards ? Il suffit en fait d'examiner la PS4 qui est une des consoles qui chauffent le plus quand elle est allumée. Une particularité qui a poussé Sony à installer des grilles à son arrière. Résultat, les cafards adorent !

Mais la chaleur est telle qu'elle peut faire fondre les insectes, leurs larves et leurs excréments sur les composants. Ce qui laisse place à pas mal de bugs poussant ainsi les joueurs à faire réparer la PS4 ! En plus Sony ne prend pas en charge les problèmes causés par ces insectes... Comment éviter d'en arriver là ? Il faut placer votre Playstation 4 en hauteur, dans un endroit aéré au possible et aspirer régulièrement !