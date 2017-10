Virgin Tonic : Hommes VS Femmes, qui subit une gueule de bois plus longtemps ?

Ah, la gueule de bois... on est tous passé par là. Evidemment, on tient à vous rappeler qu'il faut boire avec modération. Mais il y a toujours une soirée, une fête où l'on boit plus que d'habitude. Résultat, on finit au fond du lit le lendemain, jurant de ne plus jamais toucher ne serait-ce qu'une bouteille d'alcool. Le truc, c'est que les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même façon. Parce que la science ne laisse rien au hasard, des scientifiques ont étudié la gueule de bois et ses effets chez les hommes, comme chez les femmes. Résultat, on sait qui est plus sujet à la gueule de bois après une soirée arrosée.

Après étude, il s'avère que les femmes subissent neuf heures de gueule de bois. Les hommes, eux, s'en tirent avec sept heures. Pour expliquer ça, il faut évidemment prendre en compte le métabolisme et la morphologie. Mais à présent, vous le saurez ! Et pour les plus téméraires, sachez que des étudiants ont trouvé un remède anti-gueule de bois !