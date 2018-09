Virgin Tonic : Hommes VS. Femmes, qui ment le plus ?

Le mensonge est un vilain défaut. Et on se va pas mentir (justement), aussi honnête que l'on puisse être, nous ne sommes pas à l'abri d'un petit mensonge : pour échapper à un dîner de famille, à une soirée ou même à une journée de travail... on a toujours un petit mensonge sous le coude. Mais alors, qui des hommes ou des femmes mentent le plus ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que le Virgin Tonic a la réponse !

Eh bien selon un sondage, les hommes mentiraient 40 fois plus que les femmes. Pendant que la gent féminine "se contente" de mentir sur son poids ou son âge (sacrilège de demander son âge à une femme, sachez-le), les hommes, eux, mentent légèrement plus. Sur leur travail, sur leurs occupations... les motifs ne manquent pas.

Et si jamais vous avez d'autres interrogations concernant les hommes et les femmes, voici les chiffres à savoir !