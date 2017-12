Virgin Tonic : Hommes vs femmes, qui file à l'anglaise après avoir passé la nuit avec quelqu'un ? 

Ah, les lendemains matins gênants. Loin de nous l'idée de vous faire revivre ces moments atrocement embarrassants mais souvent, après avoir passé la nuit avec quelqu'un, on ne sait pas comment se comporter - encore plus lorsque l'on n'est pas chez soi. Est-ce que l'on devrait rester ? Et est-ce qu'on a le droit de se faire un café ? Est-ce que l'on ne ferait pas mieux de partir ? On ne va pas se mentir, on a tous vécu ça. Et justement, c'est ce dont il est question ce matin dans le Virgin Tonic. Qui des hommes ou des femmes ont le plus tendance à filer à l'anglaise après avoir passé la nuit avec quelqu'un ?

Alors que de nombreuses femmes diraient que c'est une habitude bien ancrée chez les hommes, une étude vient tout remettre en question ! En fait ce sont les femmes qui partiraient le plus sans dire au revoir... Evidemment, chacune a ses raisons. Toujours est-il que sur ce coup, les chiffres ont parlé ! Et d'ailleurs, puisqu'on parle de chiffres, d'études et des femmes, savez-vous à qui elles pensent pendant l'amour ? On a la réponse.