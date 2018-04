Virgin Tonic : Hommes VS Femmes, qui décide de rompre ?

Les ruptures, il n'y a rien de pire. Et dans le Virgin Tonic, c'est un sujet qu'on aime bien décortiquer. Quand on ne vous donne pas les raisons principales d'une rupture, on étudie un peu le processus. Qui décide de rompre ? Sachez que près de la moitié des hommes préfèrent laisser les femmes s'en charger. Peur, lâcheté... appelez-ça comme vous voulez. mais le plus souvent, ils n'osent pas mettre un terme à une relation, préférant laisser les femmes prendre l'initiative.

Et puisqu'on parle de rupture, on vous a listé quelques titres à écouter en boucle. De Sam Smith à Adele en passant par U2 et Céline Dion, c'est cadeau.

Et vous, quelle est votre chanson de rupture ?