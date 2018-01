Virgin Tonic : Hommes vs femmes, qui accepte mieux les relations libres ?

Si vous regardez vos grand-parents et leurs 50 ans de mariage, alors vous aurez probablement envie de pleurer. Parce que non, à notre époque, on ne trouve plus ce type de relation. En même temps, entre deux dates Tinder et quelqu'un rencontré sur Adopte un Mec, difficile de vraiment trouver THE moitié. Toujours est-il qu'au 21 ème siècle, les hommes et les femmes n'ont plus la même façon de consommer leurs relations. Aujourd'hui, on préfère la liberté et le non-engagement. Mais, qui des hommes ou des femmes vivent mieux ces arrangements ?

Contre toutes attentes, ce sont les femmes qui y trouvent leur compte. Oubliez les contes de fées et les princesses désespérées de voir arriver un preux chevalier- elles ont compris il y a bien longtemps qu'il valait mieux qu'elles se sauvent elles-mêmes. En fait, 38% des femmes préfèreraient une relation libre contre seulement 27% des hommes. On aurait pu parier sur l'inverse, on vous l'accorde. Mais quand on y réfléchit, c'est plutôt logique : on vous rappelle que ce sont les hommes qui, le plus, souvent, tombent amoureux en premier.