Virgin Tonic : Hommes vs femmes, leur secret ultime pour mieux dormir

Ce matin encore, on retrouve Camille Combal et toute l'équipe de Virgin Radio dans le Virgin Tonic ! Aujourd'hui encore, ils vous offrent votre loyer de 7h à 10h et en prime, une pluie d'informations en tout genre. Si nous vous révélions hier tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les hommes et les femmes, nous avons une news vous concernant et cela traite du sommeil ! Sachez que pour dormir bien, les femmes préfèrent dormir seules, tandis que pour dormir bien, les hommes préfèrent dormir accompagnés !

Les hommes dorment mieux dans les bras de leur partenaire, c'est un fait ! De leur côté, c'est tout l'inverse pour les femmes, qui préfèrent dormir seules lorsqu'elle aspirent à passer une bonne et vraie nuit de sommeil ! Cela pourrait grandement être dû à la profondeur du sommeil, beaucoup plus léger chez les femmes que les hommes !