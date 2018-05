Virgin Tonic : Hommes VS Femmes, les chiffres à connaître absolument !

Vous voulez tout connaître du sexe opposé ? Ca tombe bien, on a quelques sondages listés juste pour vous. Et promis, cette fois, on ne vous parlera pas d'infidélité ou des meilleurs endroits pour faire l'amour selon votre signe astro. Au programme plutôt, quelques chiffres qui, peut-être vous permettront de mieux cerner le sexe opposé. Prenez des notes !

Ainsi, sachez que près de 35% des femmes ont déjà jeté des vêtements de leur conjoint dans son dos tandis que 69% des hommes se sont déjà blessés avec marteau - quand on vous dit que le bricolage peut être dangereux ! Aussi, 22% des femmes ont déjà demandé à leur conjoint de faire un régime et pour finir, 24% des hommes rentrent leur ventre sur la plage !

Alors, vous avez tout noté ?