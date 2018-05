Virgin Tonic : Où les infidèles ont-ils plus de chance de trouver leur amant(e) ? 

Le plus souvent, quand on parle d'infidélité, on pense surtout aux collègues de travail. Et pourtant, il n'y a pas qu'au bureau qu'un/une infidèle peut trouver un(e) amant(e) ! Si les fantasmes les plus répandus chez les hommes ne vérifient pas les chiffres qui vont suivre, c'est pourtant un véritable sondage : croyez-le ou non, certains infidèles trouvent quelqu'un grâce à leurs enfants !

Où les infidèles trouvent-ils un amant(e) ?

On s'explique. Sachez ainsi que 32% des hommes mariés ont déjà dragué la nourrice qui s'occupe de leurs enfants. Du côté des femmes, c'est l'école qui joue un rôle essentiel dans l'infidélité : 39% des femmes infidèles ont trouvé leur amant en déposant les enfants à l’école. Alors vous voilà prévenus !