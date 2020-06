Virgin Tonic : HomeExchange, la tendance voyage de cette été !

Avez-vous déjà pensé à échanger votre maison pour les vacances ? Si ce n'est pas encore le cas, peut-être qu'HomeExchange vous fera changer d'avis. Cette année, alors que la pandémie de COVID-19 a chamboulé de nombreux projets de voyages à l'étranger, de plus en plus de vacanciers comptent rester en France... alors, pourquoi ne pas s'installer dans la maison de quelqu'un d'autre, le temps de quelques jours ? Mais, de quoi s'agit-il ? "Il s’agit d’un échange, chacun devra alors à la fois donner et recevoir, en d’autres termes l’on doit accueillir quelqu’un pour être reçu en retour. Les plateformes comme HomeExchange (lire notre avis complet) jouent alors le rôle d’intermédiaire pour faciliter ces permutations", explique Geekeries.

Où partir cet été ?

Pour échanger, deux façons de procéder : "La première consiste en un échange mutuel, c’est-à-dire que lorsque vous recevez des personnes chez vous, vous allez séjourner chez eux. La seconde option consiste en un échange sous forme de points. Dans ce cas-ci, lorsque vous recevez une personne chez vous, elle vous donnera des points correspondant à son séjour. Il sera alors possible de dépenser ces points en allant chez quelqu’un d’autre", poursuit le média.

Et cette année, le concept est très prisé : après le déconfinement, nombreux sont ceux qui ont souhaité bouger pour prendre l'air. Et cet été, beaucoup de français choisiront de rester sur le territoire.