Virgin Tonic : HomeClasse, la plateforme qui aide les élèves à tenir en cette période

Depuis un an, le pays est bouleversé par la pandémie. De nombreux parents doivent enfiler le costume de professeur, donnant des cours à la maison à leurs enfants. Mais, comment faire pour aider ses enfants au mieux ? Comment éviter le décrochage scolaire ? Heureusement, il existe des plateformes telles que HomeClasse. "Le programme HomeClasse est intégralement financé par des institutionnels, des entreprises et des donateurs particuliers" et il vient en aide à tous les élèves (scolarisés en école publique).

Découvrez HomeClasse

"HomeClasse propose un programme de soutien scolaire gratuit et complet proposé par des acteurs de référence", peut-on lire sur le site de la plateforme. Pour bénéficier de ce soutien scolaire, il vous suffit de vous inscrire.

HomeClasse est à retrouver juste ICI.