Virgin Tonic : Hide Away, revivez le live enflammé de Synapson (VIDÉO)

Ce matin, les news étaient nombreuses dans l'émission du Virgin Tonic ! On a appris en compagnie de Camille Combal et toute l'équipe quel était le mot qu'il fallait dire pour mettre fin à toute dispute de couple par exemple. On a aussi découvert l'histoire insolite de ce russe qui a volé un tank et percuté un supermarché pour y voler du vin. Et pour clôturer cette matinale en votre compagnie, le duo électrique Synapson est passé faire un tour dans nos locaux, histoire de faire monter la température !

En compagnie de la chanteuse Holly, ils nous ont fait découvrir leur nouveau titre "Hide Away" et ont livré un set matinal plutôt incroyable, qui a fait danser toute l'équipe ! Ce nouveau single est une vraie réussite et on vous défie de ne pas remuer sur ce morceau. Formé en 2009, le duo Synapson ne cesse d'épater l'audience depuis la sortie de leur opus "Convergence", pour notre plus grand plaisir !