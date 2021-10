Après un été passé à fouler toutes les scènes de France (EuropaVox, Les Vieilles Charrues...) Hervé continue de promouvoir la réédition de son premier album (HYPER). Ainsi, découvrez le clip de Rodéo - monté par l'artiste en personne.

Si Hervé a choisi de s'atteler au montage lui-même, c'est avant tout pour nous partager les images de sa tournée d'été : au programme, plus de 80 dates (dont quelques festivals). Et ce n'est pas tout ! Avec Rodéo, l'artiste nous offre un clip participatif : l'interprète de Coeur Poids Plume a demandé à son public de lui envoyer des vidéos de concerts. Après avoir reçu près de 1000 vidéos et extraits, Hervé a finalement fait sa sélection : en ressort un clip énergique et, évidemment, aussi lumineux que l'artiste.

Hervé sera en concert lundi 25 Octobre à l’Olympia (complet) avant de partir en tournée dans toute la France.