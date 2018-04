Virgin Tonic : Hater, l'appli de dating qui se base sur ce que vous détestez

Sur le vaste marché des appli de rencontre, on trouve tout et n'importe quoi. Aux Etats-Unis par exemple, on trouve même un site de rencontre dédié aux partisans de Donald Trump - oui, ça existe. Mais que les haters se rassurent, ils n'ont pas été oubliés. Grâce à l'appli Hater, ils peuvent maintenant rencontrer des personnes qui détestent les même choses qu'eux.

L'appli existe depuis quelques temps déjà mais cette fois, le PDG Brendan Alper est fier de pouvoir dire que Hater est l'une des applis "les plus sympas". De nouvelles possibilités sont d'ailleurs en train d'être mises en place. Bientôt, les utilisateurs pourront carrément se plaindre d'un chose en particulier tous les jours - un peu comme un défouloir. Alors, on s'inscrit quand ?

We’re on board with the whole thing.