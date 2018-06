Virgin Tonic : Haribo, des bananes et la playstation dans les news pour briller à la machine à café

Si jamais les news d'hier ne vous ont pas suffit pour briller à la machine comme il se devait, on a quelques news supplémentaires ! Au programme cette fois, Haribo, les bananes et même la playstation - et non, cette fois, on ne vous parlera pas de Fortnite !

Chaque année, 54 910 tonnes de bonbons Haribo sont produits

En Finlande, on trouve 3 millions de sauna (environ)

Les bananes seraient légèrement radioactives

La playstation est interdite en Chine !

