Concilier dating et sport, ce n'est pas vraiment un truc auquel on aurait pensé. Heureusement, Gymder vient d'apparaître sur le marché ! Comme avec Tinder, le principe est simple : l'idée est de trouver une personne qui vous correspond afin que vous alliez faire du sport en duo - et plus, si affinité. Puisque le fitness fait maintenant partie intégrante de notre quotidien, ce serait joindre l'utile à l'agréable. Et puis, il y a quelques avantages.

Comme l'a souligné Ginger dans l'émission, l'autre vous verrait sous votre pire jour (on ne va pas se mentir, ce n'est pas étant rouge et transpirant qu'on est attirant) et en plus, on peut y voir un gain de temps : vous n'aurez pas besoin de régler vos journées à la minute près pour avoir le temps de faire votre séance ET de vous préparer pour votre date ! Et puis, avant l'été, c'est aussi une excellente motivation.